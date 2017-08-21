Başbakan Yıldırım: Uzakdoğu'ya Singapur üzerinden açılacağız

Başbakan Binali Yıldırım Singapur'daki İş Forumu'nda konuşuyor

"Türkiye ile Singapur arasında çok büyük fırsatlar var. Türkiye son 15 yılda epey kademe kaydetti. Bizim bunu aynı şekilde sürdürmemiz lazım. Pek çok iş alanı var. Bunları Singapurlu iş adamları Türk iş adamlarıyla gerçekleştirebilirler."

"Suriye'de Irak'ta ömür boyu bu karışıklık devam edecek değil. Oradaki yaraların sarılması, oradaki insanların geleceğe hazırlanması büyük gayretler gerektiriyor. Singapur güçlü finans kaynağına sahip. Türk müteahhitleri Çin'den sonra geliyor. Tecrübe, yetişmiş iş gücü, finansal imkanlarla bir araya gelince çok güzel işler başarılabilir. Türkiye'nin dünya çapında gelişmiş bir hava yolu ağı var. Dünyanın 236 noktasına direkt uçuklarımız var. Singapur'la direkt uçuşlarımız var. Yeni havaalanı açıldığında bu daha da artacak."

"Uzakdoğu'ya Singapur üzerinden ulaşacağız. Ortadoğu'ya da Türkiye ile ulaşılacak. Singapur'la birbirimize benzer özelliklerimiz var. Bunu bir sinerjiye ve katma değere dönüştürme şansımız var. İş adamlarımız için güven ve öngörülebilirlik gerekiyor. Türkiye'ye geçtiğimiz sene demokrasiyi yok etmek, Cumhurbaşkanı ve hükümeti yok etmek için bir girişim başlattı. Ancak vatanını seven Türk milleti bunu defetti. Biz o günden sonra dostlarımızı tanıdık. Singapur gerçek dostlarımızdan biriydi. Dışişleri Bakanı hemen Türkiye'ye geldi. Bunun için de teşekkür ediyorum. Geçen yıl bu darbe girişimine rağmen yüzde 2.9 büyüme sağladık. Bu yıl yüzde 7 civarı bir büyüme öngörüyoruz."

"Bundan sonraki gelecek 10 yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak. Biz bir anayasa değişikliği yaptık. Okumadan bilgisi olmadan bilgisi olmadan ilgisi olanlar oldu. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Demokrasi dışı girişimler ülkemizde yaşanmasın diye yaptık."