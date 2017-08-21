Mekke'de Türk hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı

Sivil Savunmalığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin Al Aziziyah ilçesinde Türk hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok.

Sivil Savunma sözcüsü Nayef El Şerif tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda can kaybı olmadığı belirtilirken yangının otelin 8 katındaki klima ünitesinin yanması sonucu olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Çoğunluğunu Türk ve Yemenli müşterilerin oluşturduğu ve hiç boş yer olmadığı belirtilen 600 kişilik otel tahliye edildirken müşterilerin otele geri dönme hazırlığı yaptığı belirtildi.

Mekke'ye hac ibadeti için yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın gitmesi bekleniyor.

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