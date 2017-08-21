ABD'de son dönemlerin en çok tartışılan yayın organlarından biri olan aşırı sağcı Breitbart News sitesi, Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski'den özür diledi.

Site, Fas'tan İspanya'ya insan kaçıran bir çeteyle ilgili haberde yanlışıkla Alman yıldızın fotoğrafını kullanmıştı.

"İspanyol polisi, Jet-Ski ile göçmen kaçıran çeteyi çökertti" başlıklı haberde, Podolski'nin jet-ski'ye binmiş bir fotoğrafı kullanılmıştı. Haber sosyal medyada yayıldıktan sonra, internet sitesi haberin fotoğrafını paylaştı.

Breitbart'tan yapılan açıklamada, görselin temsili bir fotoğraf kullanılmak istendiği için haberde kullanıldığı belirtilirken, Podolski'den de özür dilendi.

Breitbart News, aşırı sağ çizgisiyle gündeme gelmiş, sitenin genel yayın yönetmeni Steve Bannon, geçtiğimiz haftaya kadar Beyaz Saray'da Baş Stratejist olarak görev yaptıktan sonra sitedeki görevine geri dönmüştü. Breitbart, ABD'de neo nazi ve beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı gruplara yakınlığı nedeniyle eleştirilere hedef oluyordu.