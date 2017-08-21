Aralarında SpaceX kurucusu Elon Musk, Google'ın DeepMind yapay zeka şirketi müdürü Mustafa Suleyman da olan 116 robotik ve yapay zeka uzmanı bugün Birleşmiş Milletler'e açık bir çağrıda bulundu.

Çağrıda, "Katil robotlar" olarak isimlendirilen otonom silahların yasaklanmasını isteniyor ve otonom silahların çok hızlı bir şekilde kontrolden çıkabileceği, yanlış ellerde çok büyük terör eylemlerine yol açabileceğini ve masum halkların çok kolay bir şekilde hedef haline gelebileceği söyleniyor.

26 farklı ülkeden uzmanın imzasının yer aldığı mektupta; tehlikeli robotik teknolojilerin, barut ve nükleer silahların ardından savaş alanlarında üçüncü bir devrime yol açabileceği belirtilirken,"Bu tarz teknolojilerin gelişmesi, silahlı çatışmaların hiç olmadığı kadar büyük ölçeklerde gerçekleşmesinin önü açacak. Pandora'nın kutusu açılırsa, kapatmak çok zor olacak" denildi.

Birleşmiş Milletler de otonom silahların potansiyel tehlikesini tartışmak için resmi görüşmelere başlama kararı almıştı. Musk, Suleyman ve diğer uzmanların imzaladığı mektupta BM'nin aldığı bu karar övülürken bir yandan da yapılacak olan görüşmelerden bu silahlanma yarışının önüne geçilmesini sağlayacak kararlar alınması isteniyor.

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