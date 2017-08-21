ABD'den Rusya için flaş vize kararı! Askıya alınıyor...

Rusya'daki ABD Büyükelçiliği, 23 Ağustos'tan itibaren Rusya'da göçmen olmayan vize türleriyle ilgili çalışmaların 1 Eylül'e kadar askıya alınacağını duyurdu.

Kararın Rusya'nın ABD'li diplomatların sayısının azaltılması talebi nedeniyle alındığı belirtildi.

1 Eylül'de Moskova'da yeniden vize operasyonlarına başlanacağı ancak Rusya'nın diğer şehirlerinde vize operasyonlarının süresiz olarak askıya alındığı duyuruldu.