ABD'den Rusya için flaş vize kararı! Askıya alınıyor...

Rusya'daki ABD Büyükelçiliği, 23 Ağustos'tan itibaren Rusya'da göçmen olmayan vize türleriyle ilgili çalışmaların 1 Eylül'e kadar askıya alınacağını duyurdu.
Kararın Rusya'nın ABD'li diplomatların sayısının azaltılması talebi nedeniyle alındığı belirtildi.
1 Eylül'de Moskova'da yeniden vize operasyonlarına başlanacağı ancak Rusya'nın diğer şehirlerinde vize operasyonlarının süresiz olarak askıya alındığı duyuruldu.
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YORUMLAR 3
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Misafir 1 saat önceAferin ABD aynen devam.. AB gibi küçülmeye ve kabuğunuza çekilmeye devam edin...30
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Misafir 27 dakika önceabd ve trump ortadoguya 600 milyar dolar silah satti , meksikadaki ford ve çin deki apple fabrikasini kendi topraklarina geri aldirtti , ülkesine de multeci veya araplari aldirtmiyor. abd küçüluyormusmus, cehalet çok kötü bir hastaliktir derhal kurtulun.00
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Misafir 1 saat önceDanışıklı dövüş....yemezler30