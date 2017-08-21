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ABD'den Rusya için flaş vize kararı! Askıya alınıyor...
DÜNYA

ABD'den Rusya için flaş vize kararı! Askıya alınıyor...

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:08:05 Güncelleme: 12:08:13 HABERTURK.COM

Rusya'daki ABD Büyükelçiliği, 23 Ağustos'tan itibaren Rusya'da göçmen olmayan vize türleriyle ilgili çalışmaların 1 Eylül'e kadar askıya alınacağını duyurdu.

Kararın Rusya'nın ABD'li diplomatların sayısının azaltılması talebi nedeniyle alındığı belirtildi.

1 Eylül'de Moskova'da yeniden vize operasyonlarına başlanacağı ancak Rusya'nın diğer şehirlerinde vize operasyonlarının süresiz olarak askıya alındığı duyuruldu.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 1 saat önce
    Aferin ABD aynen devam.. AB gibi küçülmeye ve kabuğunuza çekilmeye devam edin...
  • Misafir 27 dakika önce
    abd ve trump ortadoguya 600 milyar dolar silah satti , meksikadaki ford ve çin deki apple fabrikasini kendi topraklarina geri aldirtti , ülkesine de multeci veya araplari aldirtmiyor. abd küçüluyormusmus, cehalet çok kötü bir hastaliktir derhal kurtulun.
  • Misafir 1 saat önce
    Danışıklı dövüş....yemezler
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