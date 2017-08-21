Marsilya'da araç iki otobüs durağına daldı: En az 1 ölü

Fransa'nın Marsilya şehrindeki La Croix Rouge (Kızıl Haç) Caddesi'nde bir minibüs, iki otobüs durağına daldı.
Yerel saatle sabah 8.30 ile 9.30 arasında gerçekleşen olayda minibüs, önce 13. bölgedeki otobüs durağına daldı ve 1 kişiyi yaraladı.
Daha sonra 11. bölgedeki otobüs durağına dalan minibüs, durakta bekleyen 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Bölge Belediye Başkanı Julien Ravier, hayatını kaybeden kişinin otobüs durağında bekleyen 40 yaşlarında bir kadın olduğunu belirtti.
Polis, 35 yaşındaki saldırganın Eski Liman bölgesinde tutuklandığı belirtirken vatandaşların Charles Bulvarı ve çevresinden uzak durması gerektiği söyledi.
Polis ayrıca, olayın kasıtlı olup olmadığını bilmediğini söyledi.
— Henry A. Pinto (@hapinto2) August 21, 2017
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 8
-
Misafir 30 dakika öncesenelerce terör örgütlerini himaye eden avrupa devletleri canı yanmaya başlayınca akılları başlarına geldi.beter olsunlar00
-
Misafir 34 dakika önceinanılmaz heyecanla ve endişeli izliyoruz90
-
Misafir 44 dakika önceÖnemli! marsilya mühim! Otobüs...00