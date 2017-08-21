Irak ordusu Telafer'de ilerliyor!

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında ilçenin batısındaki 3 köyü geri aldığı belirtildi.

Üsteğmen Baha el-Mayahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi milislerinin, Telafer'in batısında yer alan Molla Casim, Abra Aziz ve Muhsin el-İbadi köylerinde kontrolü sağladığını söyledi.

Mayahi, Molla Casim ve Abra Aziz köylerindeki operasyon sırasında 22 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik kara harekâtının dün sabah başladığını duyurmuştu.

Operasyona, Irak ordusu, federal polis güçleri ve mehzepçi yaklaşımıyla bilinen, İran destekli Haşdi Şabi milisleri katılıyor.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.