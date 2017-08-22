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Güney Kore ile ABD'den Kuzey Kore'ye karşı ortak askeri tatbikat

22 Ağustos 2017 Salı, 04:52:24

ABD ve Kuzey Kore arasında Pyongyang’ın geçen ay 2 adet kıtalararası balistik füze denemesi yapması ve Guam Adası açıklarını vurma tehdidi sonrası gerginlik devam ederken, Güney Kore ile ABD ortak askeri tatbikatı başladı

  • 1 Güney Kore ile ABD'den Kuzey Kore'ye karşı ortak askeri tatbikat
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    Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore’nin art arda kıtalararası balistik füze denemelerinde bulunmasının ardından ilk büyük çaplı ortak askeri tatbikatını başlattı. 

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    Gazete Habertürk'ün haberine göre; iki ülke arasında 1953’te başlatılan karşılıklı savunma anlaşması gereği geleneksel hale gelen bu tatbikatta tank manevraları ve gerçek cephane ile atışların yapılmayacağı, askerlerin bilgisayar simülasyonları ile karar verme yeteneklerini test edeceği belirtildi.

  • 3 Güney Kore ile ABD'den Kuzey Kore'ye karşı ortak askeri tatbikat
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    Yonhap Ajansı’na göre, “Ulchi Özgürlük Koruyucusu” adı verilen tatbikat, “en uygun caydırma stratejisiyle” perşembeye kadar sürecek.

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  • 4 Güney Kore ile ABD'den Kuzey Kore'ye karşı ortak askeri tatbikat
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    Güney Kore Savunma Bakanlığı, tatbikata 50 bin civarında askerin katılacağını açıklarken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da tatbikatta 17 bin 500 ABD askerinin yer alacağını belirtti. 

  • 5 Güney Kore ile ABD'den Kuzey Kore'ye karşı ortak askeri tatbikat
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    Tatbikata, Birleşmiş Milletler Komutanlığı’na üye Avustralya, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Yeni Zelanda, Hollanda ve İngiltere askerleri de katılıyor.

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