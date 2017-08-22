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Gazete Habertürk'ün haberine göre; iki ülke arasında 1953’te başlatılan karşılıklı savunma anlaşması gereği geleneksel hale gelen bu tatbikatta tank manevraları ve gerçek cephane ile atışların yapılmayacağı, askerlerin bilgisayar simülasyonları ile karar verme yeteneklerini test edeceği belirtildi.