ABD'nin Oregon kentinde yerel saatle 10.15'te gözlenmeye başlanan güneş tutulması, ülkede büyük bir ilgiyle takip edildi.

Güneş tutulmasını izleyenler arasında ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump, kızı Ivanka Trump, oğlu Barron Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Ticaret Bakanı Wilbur Ross da vardı.

Beyaz Saray'ın balkonunda güneş tutulmasını izleyen üçlü önce koruyucu gözlükler kullansa da, Donald Trump daha sonra gözlüklerini çıkartarak tutulmayı çıplak gözle izlemeye başladı.

Trump'ın güneşe çıplak gözle baktığı görüntüler sosyal medyada onlarca kez paylaşılırken, ABD'li kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri oldu. ABD medyası, Trump'ın güneşe baktığı sırada danışmanlarından birinin 'bakmayın' diye seslendiğini öne sürdü.

ABD'de güneş tutulmasıyla ilgili olarak doktorlar daha önce güneşe çıplak bakmanın körlüğe kadar varan göz hasarları oluşturacağına dair uyarılar yayınlamışlardı.

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