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DÜNYA

İran'dan ABD'ye bir gözdağı daha: Sadece 5 günümüzü alır

İran atom kurumunun başında bulunan Ali Ekber Salehi, ülkenin uranyum zenginleştirme çalışmalarını eski seviyesine çekmenin sadece 5 gün süreceğini söyledi

22 Ağustos 2017 Salı, 10:21:47 Güncelleme: 10:24:55 HABERTURK.COM

İran ile ABD arasındaki ekonomik yaptırım ve nükleer anlaşma gerilimi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ruhani'den gelen, yaptırımlar sürerse nükleer çalışmalarımıza geri döneriz şeklindeki açıklamanın ardından, bir 'gözdağı' da ülkenin atom kurumunun başında bulunan Ali Ekber Salehi'den geldi.

İran devlet televizyonuna konuşan Salehi, uranyum zenginleştirme çalışmalarının yüzde 20 seviyesine çekilmesinin sadece 5 gün süreceğini söyledi. Bu seviye nükleer silah yapımında kullanılan minimum seviye olarak biliniyor.

İran, 2015 yılında içlerinde ABD'nin de olduğu 6 devletle masaya oturarak nükleer anlaşmayı imzalamış, bu anlaşma sonucunda uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 5'in altında tutmayı kabul etmişti.

Bunun karşılığında ise İran'a yönelik yaptırımların hafifletileceği taahhütü verilmişti.

ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve Çin anlaşmanın altına imza atmıştı.

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YORUMLAR 17
  • Misafir 7 dakika önce
    Sırf laf başka meziyetleri yok
  • Misafir 8 dakika önce
    İran'ı tebrik ediyorum. çok zekişce hamlerde bulunuyorlar. Allah yardımcıları olsun. amin
  • Misafir 18 dakika önce
    Türkiye nin düşmanı olan bir ülkeye sırf Abd ye yalandan atar yaptığı için sempati duyuyorsunuz.Kuzey Kore gibi kuru sıkı atıyorlar
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