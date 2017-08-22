İran'dan ABD'ye bir gözdağı daha: Sadece 5 günümüzü alır

İran ile ABD arasındaki ekonomik yaptırım ve nükleer anlaşma gerilimi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ruhani'den gelen, yaptırımlar sürerse nükleer çalışmalarımıza geri döneriz şeklindeki açıklamanın ardından, bir 'gözdağı' da ülkenin atom kurumunun başında bulunan Ali Ekber Salehi'den geldi.
İran devlet televizyonuna konuşan Salehi, uranyum zenginleştirme çalışmalarının yüzde 20 seviyesine çekilmesinin sadece 5 gün süreceğini söyledi. Bu seviye nükleer silah yapımında kullanılan minimum seviye olarak biliniyor.
İran, 2015 yılında içlerinde ABD'nin de olduğu 6 devletle masaya oturarak nükleer anlaşmayı imzalamış, bu anlaşma sonucunda uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 5'in altında tutmayı kabul etmişti.
Bunun karşılığında ise İran'a yönelik yaptırımların hafifletileceği taahhütü verilmişti.
ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve Çin anlaşmanın altına imza atmıştı.
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Misafir 7 dakika önceSırf laf başka meziyetleri yok00
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Misafir 8 dakika önceİran'ı tebrik ediyorum. çok zekişce hamlerde bulunuyorlar. Allah yardımcıları olsun. amin00
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Misafir 18 dakika önceTürkiye nin düşmanı olan bir ülkeye sırf Abd ye yalandan atar yaptığı için sempati duyuyorsunuz.Kuzey Kore gibi kuru sıkı atıyorlar30