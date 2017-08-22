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İsviçre'de böcekburger satışta
DÜNYA

Satışına izin veren ilk Avrupa ülkesi

İsviçre'de protein bakımından zengin un kurdu içeren hamburgerlerin satışına başlandı

22 Ağustos 2017 Salı, 11:07:33 Güncelleme: 11:12:28 AA

İsviçre'nin ikinci büyük süpermarket zincirinin Basel, Bern, Cenevre, Lozan, Lugano, Zürih ve Winterthur kentlerindeki marketlerinin raflarında "böcekburgerler" yerini aldı.

Uzakdoğu'da yaygın olan ve dünya genelinde 2 milyar kişinin tükettiği tahmin edilen böceklerin insanlara yönelik satışına izin veren ilk Avrupa ülkesi İsviçre oldu.

Satışa sunulduğu ilk gün müşterilerin fazla ilgi göstermediği böcekburgerden yalnızca birkaç adet satılabildi.

Geçen mayısta değiştirilen kanunla İsviçre'de daha önce sadece hayvanları beslemek için kullanılan un kurdu, çekirge ve cırcır böceğinin insanlar tarafından tüketimine izin verilmişti.

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