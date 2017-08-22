Hindistan Mahkemesi'nden 'boş ol' yasağı!

Hindistan'da yüksek mahkeme, erkeklerin eşlerini 'Boş ol' diyerek boşayabilmelerini sağlayan uygulamayı yasa dışı ilan etti.

Mahkeme, ülkedeki Müslüman erkeklerin eşlerini 3 kez 'boş ol' diyerek boşayabilmelerini sağlayan uygulamanın hem anayasaya hem de İslam'a aykırı olduğuna hükmetti.

2015 yılında kocası tarafından yazılan 'boşol' mektubuyla, uygulamanın mağdurlarından biri haline gelen Shayara Bano, mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Hindistan'ın yaygın beş inanışı olan Hinduizm, Hristiyanlık, İslam, Sihizm ve Zerdüştlük inanışlarından gelen 5 hakimde oluşan mahkemede 3 hakim uygulamanın kaldırılamasından yana oy kullandı.

Mahkemenin gerekçeli kararında 'boşol' uygulamasının dini bir pratiğin parçası olmadığı ve anayasayı ihlal ettiği belirtildi. Mahkeme ayrıca uygulamanın, erkeklere 'açıkça keyfi bir şekilde bir evliliği sonlandırma izni' verdiğine dikkat çekti.

Uygulamanın kaldırılması için mahkemeye başvuran Shayara Bano, duruşma sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, "İnsanlara bu konuyu politize etmemeleri ve mahkemenin kararını kabul etmeleri çağrısında bulunuyorum. Ailem dağıldığında acıyı hissetmiştim. Umarım gelecekte, hiç kimse bu duruma düşmek zorunda kalmaz." ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme ayrıca parlamentodan bu yönde bir yasa çıkarmasını istedi.

Hindistan'da kadın hakları savunucuları uzun süredir bu uygulamanın kaldırılması için mücadele ediyordu.