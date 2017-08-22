İngiltere'nin başkenti Londra'nın simge yapılarından tarihi Big Ben saat kulesi, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sessizliğe gömüldü.

İngiliz parlamentosuna ev sahipliği yapan Westminster Sarayı'nın parçası olan Big Ben saat kulesinin çanları dün yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) son defa çaldı.

157 yıldır Londralılara hizmet veren kuledeki onarım çalışmalarının 2021'e kadar tamamlanması ve dev saatin 4 yıl sonra yine saat 12.00'de çalmaya başlaması planlanıyor.

Hükümetten yapılan açıklamada, inşaat iskelesiyle kaplanacak saatin çanının bakım çalışmaları süresince sadece yeni yıl kutlamaları ve bazı anma günleri gibi önemli olayların yıl dönümlerinde çalacağı bildirildi.

30 MİLYON STERLİNLİK BAKIM

Yaklaşık 30 milyon sterlinlik tamiratla, uzun yıllardır hizmet veren saatin mekanizmasının bozulmasının engellenmesi, kulenin güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve modernleştirmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında kulenin enerji tüketimi açısından daha verimli hale getirilmesi, yapıya tuvalet ve mutfak gibi yeni bölümlerin eklenmesi öngörülüyor.

Bakımla ayrıca 96 metrelik kulede yaşanabilecek herhangi bir yaralanmada hızlı tahliye ve engelli ziyaretçilerin kuleyi daha rahat ziyareti çerçevesinde, havalandırma kuyularından birine asansör yerleştirilecek.

Bakım çalışmalarında kuledeki dev saat parçalara ayrılarak dört kadranı da temizlenecek ve onarılacak.

Programlarında Big Ben'in çan sesini canlı olarak yayınlayan BBC Radyo 4 de bu sesi bir süreliğine kayıttan verecek.

4 YIL SESSİZLİK TARTIŞMA YARATTI

Adada en çok fotoğrafı çekilen yapı olarak bilinen kulenin 4 yıl boyunca sessizliğe gömüleceğinin bildirilmesinin ardından bazı İngiliz milletvekilleri durumu, "çılgınlık" olarak niteledi.

Saatin sessizliğe mahkum edilmesine karşı çıkan vekiller, çanların son kez çalışını bugün parlamentonun önünde bir araya gelerek dinledi.

Geniş çaplı bakım kapsamında yetkililer, tamirat süresince çanların hizmet vermeye devam edebilmesi için alternatif çözümleri incelediklerini ancak çalışanların duyma kaybını engellemek amacıyla bakım süresince çanların susturulması gerektiğine karar verildiğini bildirmişti. Buna karşı vekiller ise kulenin çanlarının İkinci Dünya Savaşı sırasında kentin bombardımana tutulmasına rağmen çalmaya devam ettiğini vurgulayarak çanların kenti ziyaret eden turistler için haftada bir kez çalması gerektiğini belirtmişti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve yılda yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret ettiği yapının yıpranma belirtileri gösterdiği, kule ile saat mekanizmasının acil inceleme ile bakıma ihtiyaç duyduğu biliniyor.

2 bin 600 metreküp tuğla ve 850 metreküp taş kullanılarak 13 yılda inşa edilen kule, 1856 yılında tamamlanmış, saat ve çanlar ise 1859 yılında hizmete girmişti.

Saatin 1976 yılında bozulmasıyla 9 aylık süre zarfında çanlar toplamda 26 gün çalışmamış ve tarihinin en uzun sessizliğini yaşamıştı.

Saatin çanı her 15 dakikada bir çalıyor.