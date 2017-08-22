Kremlin'den seçimlere 'flört' çözümü

Oldukça popüler olan flört uygulaması Mamba, kullanıcılarına 10 Eylül'de gerçekleşecek yerel seçimler için 'Birlikte oy verin' özelliği geliştirdi. Bir seçmen flörtü bulmak için, kullanıcılar diğer kullanıcıların fotoğraflarına bakarken, "Onunla oy kullanmaya gitmek ister misin?" sorusu beliriyor ekranda. Eğer iki kullanıcı da "evet" cevabı verirse, "Görünüşe bakılırsa birbirimizden hoşlandık. 10 Eylül'deki seçimlere birlikte oy kullanmaya gidebiliriz" mesajı alıyorlar. İki kişiye de uygun bir sandık öneriliyor. Eğer Mamba'nın bu uygulaması başarılı olursa, 2018'deki başkanlık seçimlerinde de kullanılacak.

Mamba'nın yöneticisi Andrey Bronetsky, bu özelliği eklemeleri yönünde bir tavsiye aldıklarını açıkladı. Ancak, bu tavsiyenin Kremlin'den mi Merkezi Seçim Komisyonu'ndan mı geldiği sorusuna cevap vermedi.

İlgili kişilere yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre, sandığa katılım oranını artırmak için önerinin Kremlin'den yapıldığı söylendi.

Halkla ilişkiler şirketi Magic Inc'in direktörü Platon Mamatov, bu uygulamayla gençleri siyasi protestolardan uzak tutarken, sandıklara çekmeyi hedeflediği görüşünde.

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