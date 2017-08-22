Alman asker 'ceza yürüyüşü' sırasında öldü

Alman Federal Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), geçtiğimiz günlerde Münster şehrinde yer alan eğitim birliğinde eğitim sırasında öldüğü bildirilen askerin, verilen 'ceza yürüyüşü' esnasında öldüğünü bildirdi.

Almanya'nın Kuzey RenVestfalya (KRV) eyaletine bağlı Münster şehrinde yer alan Alman Federal Silahlı Kuvvetlerine ait eğitim birliğindeki askerin 'ceza yürüyüşü' esnasında öldüğü bildirildi.

Askerin ölümüyle ilgili ortaya çıkan detaylar şok etkisi oluşturdu. Normal eğitim sırasında öldüğü bildirilen askerin, aslında 'ceza yürüyüşü' esnasında öldüğü ortaya çıktı.

KAN ZEHİRLENMESİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili Alman Federal Silahlı Kuvvetlerinin sunduğu raporda, söz konusu askerin ceza yürüyüşü sonrası kan zehirlenmesi nedeniyle öldüğü bildirildi. Raporda söz konusu eğitimlerde normal prosedürün dışına çıkıldığı ifade edildi. Başka bir askerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen raporda diğer 11 askerin de vücutlarında yaralanmalar meydana geldiği ve tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Alman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Markus Grübel, böyle bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirterek, askerin ölümüne neden olanların mutlaka ceza alması gerektiğini vurguladı. Olayın yaşandığı gün görevli olan rütbeli askerlerin sorgusu devam ediyor. Askeri gizlilik nedeniyle ölen askerin yaşı veya menşei hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan, Alman Federal Silahlı Kuvvetleri, bazı askerlerin uyuşturucu kullandığı yönünde basında yer alan haberleri de reddetti.