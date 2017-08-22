'ABD'nin en uzun savaşı': Havaya uçan milyar dolarlar

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 16 yıldır savaştığı Afganistan'la ilgili yeni stratejisini yaptığı konuşmayla açıkladı.

Trump, ABD askerlerinin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin doğuracağı boşluklar nedeniyle 'kabul edilemez' olduğunu söylerken, konuşmasında zafer vurgusu yaptı.

'ABD'nin en uzun savaşı'nda, ülkeye takviye olarak yaklaşık 8500 ABD askeri daha gönderilmesi planlanırken, The Washington Post gazetesi, 11 Eylül saldırılarının ardından başlayan savaş için ilginç bir maliyet hesabı yaptı.

Gazete, 16 yıllık savaşta ABD'nin en pahalı ve başarısız 6 hamlesini sıraladı.

1. KAŞMİR KEÇİLERİ: 6 MİLYON DOLAR

Pentagon'un planı, Afganistan'ın kaşmir endüstrisini canlandırmak ve uluslararası pazardaki payını arttırmaktı.

Ülkede bulunan kaşmir keçilerinin ürün kalitesini arttırmak için nadir bulunan İtalyan keçilerinden 9 tanesi çiftleştirilmek üzere Afganistan'a getirildi. Ve bu proje için bir de laboratuvar kuruldu.

Duke Universitesi'nden John Sopko, programın başarısızlığını, "Keçilerin çoğu hastalandı ve öldü. Ve proje müdürü büyük bir hüsranla projeden ayrıldı." ifadeleriyle anlattı.

2. KULLANILMAYAN KUMANDA MERKEZİ: 36 MİLYON DOLAR

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Afganistan'daki ABD kuvvetlerini arttırma kararından hemen sonra, Helmand kentine bir operasyon yönetim merkezi yapılması kararı alındı.

Konuyla ilgilenen bir general, merkezin gerekli olduğunu belirtirken, bir başka general projenin yersiz olduğu fikrini savundu. Ancak ABD Kongresi binanın yapımına onay verdi.

Binanın yapımı tamamlanırken, ABD'li deniz piyadelerinin Afganistan'dan çekilmesi binayı da işlevsiz hale getirdi. 36 milyon dolara mal olan ve kimileri tarafından Afganistan'ın gördüğü en güzel bina olarak tanımlanan 'kumanda merkezi' boş ve atıl bir şekilde kaderine terk edildi.

3. AFGAN ORDUSUNA YANLIŞ ÜNİFORMALAR: 28 MİLYON DOLAR

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan gerçeğe göre Pentagon, Afgan ordusu için hazırlanan orman desenli üniformalara tam 28 milyon dolar harcadı. Ancak Afganistan'ın yüzölçümünün sadece yüzde 2.1'inin ormanla kaplı olduğu gerçeği uzun süre tartışıldı.

Üniformaların Afgan Savunma Bakanı'nın isteği doğrultusunda hazırlandığı belirtilse de, bu savunma konunun uzun süre daha tartışılmasına engel olamadı.

4. ÖĞRENCİSİZ VE ÖĞRETMENSİZ OKULLAR: 1 MİLYAR DOLAR

Ülkede bir eğitim reformu yapmayı planlayan ABD, Buzfeed'in 2015'te yayınladığı habere göre, okullar inşaa etmek için tam bir milyar dolar harcadı.

Ancak, araştırmacı gazeteci Azmat Khan'ın araştırmasına göre 2011'de çalışır durumda olan 1100 okuldan hepsi 2015'te öğrencisiz kaldı. Üstelik, öğrencisiz öğretmenlere ödenen maaşlara rağmen.

SIGAR rakamlarına göre, savaş bölgesi olan ülkede ilkokul çağındaki çocukların yüzde 40'ı hayatında hiç okula gitmedi.

5. HAŞHAŞ İMHASI: 8.5 MİLYAR DOLAR

ABD hükümeti, 2002'den bu yana ülkedeki haşhaş ticaretini sonlandırmak için 8.5 milyar dolar harcadı.

Dünyadaki uyuşturucu pazarından Taliban'ın kazanç sağlamasını engellemek isteyen Pentagon, örgütün gelirinin yüzde 60'ını oluşturan haşhaşı yok etmeye çalıştı.

Ancak tüm çabalara karşın, 2013 yılında ülkedeki haşhaş yetiştiriciliği oranları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

6. ISKARTAYA ÇIKAN KARGO UÇAKLARI: 486 MİLYON DOLAR

Pnetagon 2008'de, ülkede Taliban ve El Kaide ile savaşmak için Afgan Hava Kuvvetleri'ne 20 adet orta boy İtalyan kargo uçağı satın aldı.

Amaç, Afgan kuvvetlerinin mobilize yeteneklerini arttırmak ve birliklerin ülke çapında taşınmasını kolaylaştırmaktı. Ancak proje, neredeyse uygulamaya konulur konulmaz kötü yönetim dolayısıyla başarısız oldu.

Afgan pilotlar, 'ölüm tuzağı' olarak adlandırdıkları uçakları uçurmayı reddetti ve 2013 yılında program sona erdirildi. Uçakların 16 tanesi hurda metale çevrildi ve Pentagon bunun için de 100 bin dolar ödedi.