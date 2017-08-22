Penguenler için maden projesi iptal edildi

Yerel bir firma olan Andes Iron, Milli Humboldt Penguen Rezervi yakınındaki bir bölgede milyonlarca tondemir madenciliği yapma ve liman inşa etme projesi inşa etmek istedi.

Santiago hükümeti, Andes Iron şirketinin ülkenin kuzeyindeki Coquimbo bölgesinde demir madenciliği yapma ve liman inşa etme projesini, yeterli çevre garantilerini vermediğinden geri çevirdi.

Şili Çevre Bakanı Marcelo Mena, "Ekonomik kalkınmaya ya da ülkenin büyümesi için gerekli olan projelere karşı değiliz, ancak bunun bedeli, çevre mirasına, sağlığa veya dünyadaki yegane ekolojik bölgelere zarar verilmesi olmamalı" ifadesini kullanırken Bakanlar Komitesi, projenin çevresel gruplar tarafından uyarıları yansıtan yeterli çevre garantisi sunmadığını söyledi.

Tehlike altındaki Humboldt pengueni de dahil olmak üzere mavi balina, çatal kuyruklu balina ve su samuru gibi nesli tükenmekte olan diğer türlere ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.

Andes Iron şirketinin, Şili Ulusal Maden Topluluğunun (Sonami) madencilik ve ülke için kötü haber' olarak nitelendirdiği kararı yargıya taşıyabileceği bildirildi.