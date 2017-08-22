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DÜNYA

Birleşik Arap Emirlikleri kanalından skandal 'Türk askeri' haberi!

BAE merkezli yayın yapan Dubai TV, Katar'ın başkenti Doha'da hükümet karşıtı protestoların yaşandığı ve Türk askerinin sokağa çıkma yasağı ilan ettiği yönünde bir yalan habere imza attı

22 Ağustos 2017 Salı, 16:43:06 Güncelleme: 16:54:46 HABERTURK.COM

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yayın yapan Dubai TV kanalı skandal bir yalan haberin altına imza attı. Kanal, Katar'ın başkenti Doha'da hükümet karşıtı protestoların olduğunu ve Türk askerlerinin de içerisinde bulunduğu bir grubun sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini öne sürdü.

Al Jazeera'de yer alan haber göre, Katar hükümeti basın ofisi iddiaları yalanladı. Ofis direktörü Saif Al Thani yaptığı açıklamada, "Bu sadece ambargo uygulayan ülkelerin uydurduğu yalan haberlerin son örneği" ifadelerini kullandı.

Al Thani, "Ambargocu ülkeler, Katar'ı izole etme konusunda giderek daha da çaresiz hale geliyor. Çünkü uluslararası toplum, bu iftira kampanyasıyla kandırılamıyor. Şimdi kamuoyu oluşturmaya odaklanmış durumdalar. Yalan haberler için milyonlar harcıyorlar." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 5 dakika önce
    katara arap baharı devrimi ayak oyunları başladı.
  • Misafir 11 dakika önce
    Alt yazi yok mu
  • Misafir 20 dakika önce
    hatbi bizden halen korkuyorlar :)
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