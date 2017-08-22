Birleşik Arap Emirlikleri kanalından skandal 'Türk askeri' haberi!

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yayın yapan Dubai TV kanalı skandal bir yalan haberin altına imza attı. Kanal, Katar'ın başkenti Doha'da hükümet karşıtı protestoların olduğunu ve Türk askerlerinin de içerisinde bulunduğu bir grubun sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini öne sürdü.

Al Jazeera'de yer alan haber göre, Katar hükümeti basın ofisi iddiaları yalanladı. Ofis direktörü Saif Al Thani yaptığı açıklamada, "Bu sadece ambargo uygulayan ülkelerin uydurduğu yalan haberlerin son örneği" ifadelerini kullandı.

Al Thani, "Ambargocu ülkeler, Katar'ı izole etme konusunda giderek daha da çaresiz hale geliyor. Çünkü uluslararası toplum, bu iftira kampanyasıyla kandırılamıyor. Şimdi kamuoyu oluşturmaya odaklanmış durumdalar. Yalan haberler için milyonlar harcıyorlar." ifadelerini kullandı.