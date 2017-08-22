Rus basını: Türkiye ile S-400 anlaşması imzalandı

Russia Today, ihracatçı firmaya dayandırdığı haberinde Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye satılması konusunda kontratın imzalandığını iddia etti.

Öte yandan bir diğer Rus yayın organı Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili çalışmaların iki ülke tarafından sürdürüldüğünü ifade ederek, sözleşmenin imzalanmak üzere olduğunu ancak henüz yürürlüğe girmediğinin altını çizdi.

Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bir süre önce yaptığı açıklamada S-400'ler konusunda anlaşmanın nihai noktada olduğunu belirtmişti.