Donald Trump şeklinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Almanya'nın Osnabrück şehrinde trafik kontrolü yapan polis, durdurduğu bir minibüste arama yaptı.

Yapılan aramada aracın içini kontrol eden polis ekipleri, aracın içinde 5 bin tane "Extacy" hap olduğunu fark etti.

Polisler söz konusu haplarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın şaşıran yüz ifadesinin olduğunu gören polisler hapların arkasında da Trump'ın adının yazdığını gördü.

Amsterdam'da üretildiği belirtilen pembe ve turuncu Trump yüzüne sahip hapların Avrupa'nın çeşitli yerlerinde satıldığı belirtiliyor.

Donald Trump suratlı haplar daha önce İngiltere'nin Manchester kentinde de bulunmuş ve yüksek derecede "Methylenedioxymethamphetamine ( MDMA ) içerdiği için çok zararlı olduğu belirtilmişti.