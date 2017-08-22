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ABD Gizli Servisi: Şüpheli çanta bulundu, Beyaz Saray kapatıldı

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'ın bahçesinde şüpheli bir çantanın bulunduğu gerekçesiyle kapatıldığını bildirdi

22 Ağustos 2017 Salı, 22:01:50 Güncelleme: 22:20:12 İHA

İHA'nın haberine göre, ABD Gizli Servisi, şüpheli bir çantanın tespit edilmesinin ardından Beyaz Saray'ın kapatıldığını bildirdi. Yetkililer olası tehlikeye karşı yaya ve muhabirleri uzaklaştırırken, bölgeyi güvenlik kordonuyla çevreledi.

Öte yandan, Beyaz Saray Mayıs 2017 tarihinde bir kişinin ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu yere zorla girmek istemesi ve şüpheli bir paketin tespit edilmesi sonucu kapatılmıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    Ne halt ediyorsunuz belli değil.
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