Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, ikilinin basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, terör örgütü DEAŞ ile mücadele, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle Peşmerge arasındaki dayanışma ve 25 Eylül'de yapılması öngörülen referandumu ele aldıkları belirtildi.

Görüşmede Mattis'in, "ABD, referandumun düzenlenme ihtimalini uzak görüyordu ve referandum sürecinin terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin önünde bir engel teşkil edebileceği kanaatinde. (Referandum süreci) Her iki tarafın terörle mücadelede ortak hareket etmesine de sorun olabilir." dediği aktarıldı.

Açıklamada, IKBY Başkanı Barzani'nin ise referanduma ilişkin şu ifadeleri yer aldı:

"Referandum şahsi bir mesele değildir. Milletin hakkıdır ve hiçbir demokrasi ve insan hakları prensibine aykırı değildir. Terörle mücadeleye de asla engel teşkil etmeyecektir."

Barzani'nin refandurumun ertelenmesi konusunda ise misafir heyete "referandumdan daha güçlü bir alternatifin sunulması" gerektiğini ilettiği kaydedildi.

Barzani ve Mattis görüşmesine, IKBY Başkan Yardımcısı Kosret Resul Ali, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin, İçişleri Bakanı Kerim Sincari, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa, Peşmerge Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Serbest Lezgin ve Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Havrami de katıldı.

Irak ziyareti çerçevesinde Mattis, önce başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve mevkidaşı İrfan Hayali ile bir araya gelmişti.

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