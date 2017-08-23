Katar Emiri, ABD heyetini kabul etti

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Jared Kushner, Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Dina Powell ve Körfez krizinin çözümüne destek vermek için bölgeye gönderilen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking, başkent Doha'da Katar Emiri tarafından kabul edildi.

Emirlik Divanında gerçekleşen görüşmede, ortak öneme sahip konuların yanı sıra Ortadoğu'da barış süreci, Gazze'de insani yaşam koşullarının iyileştirilmesi meselesi, terör ve aşırıcılıkla mücadele ve barışın sağlanması için harcanan çabaların ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Katar ile ABD arasındaki dostluk ilişkilerinin ve çeşitli alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesinin vurgulandığı ifade edildi.