'Koyu renk tenli' oldukları için otele alınmadılar

Milano'da yaşayan Küba asıllı İtalya vatandaşı çift, bu ayın başında yaşadıkları olay karşısında şoke oldu.

Cristobal, "Otel sahibi bizi gördüğünde gitmemiz gerektiğini söyledi. Çünkü koyu tenli konukları kabul etmiyormuş. Bunu beklemiyorduk. Puglia'da her zaman hoş karşılandığımızı hissetmiştik. İnsanları tenlerinin rengine göre ayırmamalarını umuyorum" dedi.

Otel sahibi de çiftin otelden ayrılmasını istediğini kabul etti ancak nedenini açıklamadı.

Olayın ardından Margherita di Savoia Belediye Başkanı Paolo Marrano Rojas ve eşi ile buluşarak yaşananlar nedeniyle özürlerini iletti."Yaşananlar ülkemiz tarihinde olmayan bir durum" diyen Marrano çifte bir haftalık ücretsiz tatil de önerdi.

Geçen hafta Gana asıllı bir İtalyan öğrencinin Verano kentindeki bir müzik festivaline 'yeterince İtalyan olmadığı' için alınmadığı, temmuz ayında Calabria'daki bir konukevinin eşcinsel bir çifti ağırlamayı reddettiği, konukevinin Katolik sahiplerinin çifte, 'hayvanları ve eşcinselleri otele almadıklarını' söylediği de İtalya basınında ırkçılık ile ilgili kaydediler diğer haberler arasındaydı.

Josephine Rojas

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