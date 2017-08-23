Ruslar, Türkiye'de tatil yapan vatandaşlarını uyarıyor

Bakanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin verilerine göre, 1 Temmuz ile 21 Ağustos tarihlerini kapsayan dönemde çoğu 10 yaş altı çocuk 36 Rus vatandaşında koksaki virüsüne yakalanma vakası tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Rospotrebnadzor, koksaki virüsüyle ilgili kurulan ‘acil durum hattı' üzerinden 900'ü aşkın kişiden bildirim alındığını da duyurmuş, vakaların artması üzerine de Türkiye'de tatil yapan Rus turistleri uyarmıştı.

KOKSAKİ VİRÜSÜ NEDİR?

Koksaki virüsler insanların sindirim sistemlerinde yaşayıp çoğalan ve dışkı ile yayılan bir virüs ailesinin üyesidir. Çoğu kez hafif soğuk algınlığı semptomlarına neden olurken bazen de ateşli ağır hastalık belirtilerine de yol açabilmektedir. Koksaki virüslerin neden olduğu belirtiler çok geniş bir yelpazede incelenebilir. Çoğu hasta belirtisiz veya hafif belirtilerle seyreden viral üst solunum yolu enfeksiyonları ile seyrederken bazen de ani yükselen ateş, el, ayak ve ağız hastalıkları, boğaz ağrıları, baş ve kas ağrıları; karın ağrısı ve kusma ile ilerleyebilir.

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