Ankara'da kritik gün! James Mattis'in çantasında ne var?

Ankara bugün çok kritik iki ziyarete ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Cumburbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul edecek.

Mattis ile görüşmede, Suriye'de oluşturulacak çatışmasızlık bölgeleri ve terör örgütü PYD'ye yapılan silah yardımının gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşmede olası bir Afrin operasyonunun masaya yatırılması bekleniyor.

Mattis'in gündeminde ise Türkiye'nin Rusya'da almayı planladığı S-400 füzelerinin olduğu konuşuluyor.

Günün ikinci kritik ziyaretinde ise Katar Savunma Bakanı Halid Bin Al Attiyah, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Görüşmede Katar'daki Türk askeri varlığı başta olmak üzere, bölgedeki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.