Trump'ın kızından şoför Pelin paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka, Birleşmiş Milletler’in (BM) kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UNWomen’ın girişimiyle Edirne’de otobüs şoförü olarak çalışan Pelin Aslantaş’ın (44) hikâyesini tüm dünyaya duyurdu. Trump'ın kızı, dün Twitter hesabından Aslantaş’ın UnWomen’ın sitesinde yer alan hikâyesini “Otobüs şoförü Pelin’in hikâyesine göz atın” diyerek paylaştı.
— Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 22, 2017
- donald trump
- Ivanka Trump
- Pelin Aslantaş
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