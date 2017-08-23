ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Trump'ın kızı Ivanka'dan şoför Pelin Aslantaş paylaşımı
DÜNYA

Trump'ın kızı Ivanka'dan şoför Pelin Aslantaş paylaşımı

Trump'ın kızından şoför Pelin paylaşımı

8 Mart Kadınlar Günü’nde yayınlanan, 202 erkek arasında tek kadın şoför olduğunu anlatan Pelin Aslantaş haberini, 4.5 milyona yakın takipçisi olan Ivanka Trump paylaştı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:19:04 Güncelleme: 10:21:01 Genel

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka, Birleşmiş Milletler’in (BM) kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UNWomen’ın girişimiyle Edirne’de otobüs şoförü olarak çalışan Pelin Aslantaş’ın (44) hikâyesini tüm dünyaya duyurdu. Trump'ın kızı, dün Twitter hesabından Aslantaş’ın UnWomen’ın sitesinde yer alan hikâyesini “Otobüs şoförü Pelin’in hikâyesine göz atın” diyerek paylaştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER