700 milyon dolarlık proje yaptılar, 'Shakespeare' yazamadılar

Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) kampüsünü küçük bir köy haline getirerek yeni proje uygulamak için uzun süredir inşaat alanı gibiydi.

Uzun süredir devam eden ve 700 milyon dolara mal olan genişletme projesi sonrasında okul, öğrencilere ve halka yeni restoranlar, mağazalar ve diğer kolaylıklar getirmenin yanısıra 2,500 kişilik yeni öğrenci yurdunu hizmete açtı.

Kampüsün ortasında yerleştirilen Truva Kraliçesi Hecuba'nın heykelinin altına yazılan Kraliçe Hecuba hakkındaki Shakespeare'in Hamlet adlı eserinde Kraliçe Hecuba hakkında geçen sözlerin alıntılanması sonrası altına yazılan isim dikkat çekti.

Heykelde yer alan yazının sonuna ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in isminin sonundaki "e" harfini eksik yazıldığını fark eden ziyaretçiler ise olaya tepki gösterdi.

İngiliz yazarın adının Shakespeare yerine "Shakespear" şeklinde yazılması üzerine okul yönetimi, İngiliz yazarın adının sonundaki "e" harfinin yazılmamasının nedeninin sorulması üzerine, "E, ya da E değil, işte asıl soru bu" şeklinde cevap verdi.

Okul, Shakespeare'in yıllar boyunca iki düzine farklı şekilde hecelendiğini belirtirken heykele yazılan şeklinin 18. yüzyılın popüler yazım şekli olduğunu belirtti.

Truva Kralı Priam'ın eşi ve tüm zamanların en büyük savaşçılarından biri olan Hector'un annesi olan Kraliçe Hecuba'nın heykelinin antik hislerle hareket ettiği belirtilen heykeltıraş Christopher Slatoff tarafından yapıldı.

İngiliz yazar William Shakespeare hayatı boyunca soyadının yazılış şeklini farklı şekilde ifade etmiş fakat 1616'da ölümünden kısa süre önce yazdığı son yazıda "Shakespeare" olarak belirtmişti.