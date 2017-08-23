Al Jazeera: Suudi uçakları Yemen'de otel vurdu, 30 ölü!

2014'ten bu yana iç savaşın yaşandığı Yemen'in başkenti Sana'da, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçakları bir oteli vurdu.

Reuters'ın Al Jazeera'den aktardığı habere göre, İran destekli Şii Husi hareketi saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmadı.

Yemen'de Şii Husi hareketi başkent Sana ve ülkenin kuzeyini kontrol ediyor. Ülkede, 2014'ten bu yana devam eden iç savaşta 10 bin kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca insanın göçe zorlandığı tahmin ediliyor.