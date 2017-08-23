AB Bakanı Ömer Çelik'ten Gabriel'e tepki: Irkçı bakan ile aynı seviyede!

Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki açıklamalarına cevap verdi.

Çelik," Alman Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımız hakkındaki açıklamaları akıl tutulmasının ötesine geçmiştir. Almanya gibi bir devletin Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarının bu seviyeye düşmesi Almanya için de düşündürücü olmalıdır.

Gabriel, Türkiye hakkındaki açıklamalarının gerçek dışı olduğunu en iyi bilecek kişidir. Gabriel, orjinal açıklamalar yapmıyor. Aşırı sağdan ve ırkçılardan "kopya" çekerek konuşuyor. Aşırı sağın, faşistlerin ve İslam karşıtlarının Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza düşmanlık sebeplerini biliyoruz." dedi.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 23, 2017

AB Bakanı, "Alman Dışişleri Bakanı'nın aşırı sağ ve ırkçı kesimlerden "kopya çekerek" sadece "kes-yapıştır" seviyesinde konuşması ibretliktir. "Türkiye'den yanayız ama Cumhurbaşkanına karşıyız" gibisinden akıl dışı sözlerle siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Yaptıkları şey sadece kendilerinin aşırı sağın dalga boyuna mahkum olduklarının ispatıdır." şeklinde konuştu.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 23, 2017

"OY KAYIPLARINI TÜRKİYE'YE SALDIRARAK TELAFİ ETMEYE ÇALIŞMALARI TERS TEPECEKTİR"

Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Ömer Çelik, "Eğer insan haklarından bahsedeceklerse göçmenlere yapılan muamele konusunda etrafına bakıp öyle konuşmaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bir bütündür. Bu konuları değerlendirmek Gabriel'in haddine düşmez. İç siyasetteki oy kayıplarını Türkiye'ye saldırarak telafi etmeye çalışmaları ters tepecektir. Irkçılardan kopya çekerek oy kazanılmaz. Gabriel'in bize temel değerleri hatırlatması bir ironidir. Tam tersine bu temel değerleri etrafına hatırlatmalıdır." dedi.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 23, 2017

Sözlerine devam eden Çelik, "Avrupa Birliği'ne zarar vermek isteyen ırkçılar uzun zamandır "AB diye bir şey yok, Almanya'nın patronajı var" diyorlar. Gabriel, Türkiye-AB ilişkilerini sabote etmeye çalışarak ırkçılara "haklısınız" mesajı veriyor sadece. Gabriel, uzun zamandır Türk yargısına talimat vermeye kalkan açıklamalar yapıyor. Şimdi de AB kurumlarına talimat veriyor." dedi.

"AÇIKLAMALARIN BİZİM İÇİN BİR HÜKMÜ YOK"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e atfen konuşmalarına devam eden Çelik, "Gabriel'in ırkçılardan kopya çekerek yaptığı açıklamaların bizim için hükmü yok. Bu seviye artık Almanya'nın sorunudur. Türkiye-Almanya ilişkilerinin tarihsel büyüklüğüne yakışmayan bu seviye artık Almanya için bir sorundur. Yüz yüze konuşmalarda Cumhurbaşkanımıza hayranlıklarını ifade edenler, basın önünde tam tersi konuşmalar yapmayı adet haline getirdiler." dedi.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 23, 2017

Çelik, "Alman Dışişleri Bakanı'nın, göçmen düşmanı ve ırkçı siyasetin sembolü Avusturya Dışişleri Bakanı ile aynı seviyeye geldiği görüldü artık. Avusturya Dışişleri Bakanının bugüne kadar AB değerlerine ve evrensel değerlere uygun tek konuşması olmamıştır. Kurz, en son İtalya'da bir adaya sığınan göçmenlerin bağlantısını kesmek için ada ile ana kara arasındaki ulaşımın kesilmesini önerdi. Buna karşı söz konusu adanın İtalyan belediye başkanı, Kurz'un önerisinin Nazilerin uygulaması ile aynı olduğunu söyledi." dedi.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 23, 2017

TARİHİN SONU TEZİ HATIRLATMASI

Avusturya Dışişkleri Bakanı Sebastian Kurz'dan da bahseden Çelik, "Bütün Avrupa'da akıl dışı konuşmakla tanınan Kurz'un Türkiye hakkında konuşması ciddiye alınsa "tarihin sonu" tezi haklı bir tez olur. Eğer Kurz gibi ırkçıların ve Gabriel gibi ırkçılardan kopya çekerek konuşanların söyledikleri Avrupa politikası olsaydı, o zaman "tarihin sonu" tezi "Avrupa Birliği'nin sonu" anlamına gelirdi." dedi.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 23, 2017

Son olarak AB Bakanı, "Irkçıların, faşistlerin ve İslam düşmanlarının Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza saldırması bizim için yok hükmündedir. İnsanlık düşmanlarının değerlerimize saldırması bizim için iftihar kaynağıdır. Değerlerimizi diri tuttuğumuzu gösterir. Bu tartışma bizle ilgili değildir. Temel değerlere düşman olanlarla, onlarla yarışmak için "kes-yapıştır" yoluyla konuşanlar arasındadır. Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz hakkında saygısızca konuşanlar, bu yolla sadece kendi "sıfatlarını" psikolojik yansıtma yoluyla zikrediyorlar." diyerek sözlerini sonlandırdı.