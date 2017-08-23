Trump'ı ikna eden Afganistan fotoğrafı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Afganistan stratejisinde kendisine gösterilen Batılı tarzda kıyafetler giyen Afgan kadınlarının yer aldığı bir fotoğrafın da etkili olduğu ifade edildi.

ABD medyasında yer alan haberde, Ulusal Güvenlik Danışmanı HR McMaster'ın, Trump'ı Afganistan'a ilave asker gönderme konusunda ikna etmek için Afganistan'ın başkenti Kabil'de 1972'de çekilmiş mini etek giyen kadınların da yer aldığı siyah-beyaz fotoğrafı gösterdiği aktarıldı.

Haberde, danışman McMaster'ın, Trump'ı bir zamanlar Afganistan'da var olan Batılı tarzda hayatın ülkeye tekrar getirilebileceğine ikna etmek için fotoğrafı gösterdiği belirtildi.

ABD'NİN YENİ AFGANİSTAN STRATEJİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün Virginia'daki Fort Myer Askeri Üssü'nde yaptığı konuşmada ABD'nin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin "öngörülebilir ve kabul edilemez" sonuçlarını önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini açıklamıştı.

Konuşmasında birlik sayısı veya askeri faaliyet planı hakkında detay vermeyen Trump, Afganistan'da sahadaki duruma göre hareket edeceklerini aktarmıştı. Trump, "Afganlar, kendi ulusunu inşa edecek ve kendi geleceğini belirleyecek. Onların başarılı olmasını istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Trump, önceleri Twitter hesabında Afganistan'ın "ümitsiz vaka" olduğu yorumunda bulunmuş ve eski Başkan Barack Obama'nın bu ülkeye ilave asker gönderme kararını eleştirmişti.