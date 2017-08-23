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Kim Jong Un yeni füzeleri incelerken poz verdi

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:49:02 AA

  • 1 Kim Jong Un yeni füzeleri incelerken poz verdi
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    Kuzey Kore'de bir ya da iki yeni füzenin tasarımlarını gösteren fotoğraflar yayımlandı.

  • 2 Kim Jong Un yeni füzeleri incelerken poz verdi
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    Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ülkenin balistik füze programı için katı yakıtlı motorlar üreten bir tesisi gezerken çekilmiş fotoğrafları yayımlandı.

  • 3 Kim Jong Un yeni füzeleri incelerken poz verdi
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    "Pukguksong-3" ve "Hwasong" ya da "Mars" adlı füzelerin çizimlerinin yer aldığı fotoğrafların haberinde Kim'in, tesis çalışanlarına daha fazla katı yakıtlı motor ve füze başlığı üretmeye çağrısı yaptığı bildirildi.

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  • 4 Kim Jong Un yeni füzeleri incelerken poz verdi
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    Merkezi ABD'de bulunan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Çalışmaları Merkezi uzmanlarından Michael Duitsman, fotoğraflardaki "Pukguksong-3" adlı füzenin daha önce görülmediğine işaret etti.

  • 5 Kim Jong Un yeni füzeleri incelerken poz verdi
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    Öte yandan Güney Kore'deki aktivistler genellikle balonlar yoluyla iki ülke sınırından Kuzey'e binlerce broşür, DVD ya da flask disk göndererek, bu ülkeye demokrasi getirmeyi amaçlıyor. Kuzey'den Güney Kore'ye göç eden kişiler de bu aktivist gruplara katılıyor.

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