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Öte yandan Güney Kore'deki aktivistler genellikle balonlar yoluyla iki ülke sınırından Kuzey'e binlerce broşür, DVD ya da flask disk göndererek, bu ülkeye demokrasi getirmeyi amaçlıyor. Kuzey'den Güney Kore'ye göç eden kişiler de bu aktivist gruplara katılıyor.