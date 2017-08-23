Başbakan Yıldırım Vietnam'da konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, "Derinlik ve çeşitlilikten duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Siyasi işbirliğimizin daha da gelişmesi iki ülke arasındaki ortaklığın temellerini de güçlendirecek ve bu arada her iki ülke halkının refahının gelişmesine katkıda bulunacaktır. Önemli bir stratejik ortak ve ticari ortak olarak gördüğümüz Vietnam'la ticari, ekonomi, turizm ve kültür alanında ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 40. yıldönümünü kutlayacağız. 40. yılda Vietnam - Türkiye arasında kültürel faaliyetlerin daha da yoğunlaştırılmasını ve 2018'in kültür yılı olmasını teklif ediyorum. Vietnam'a yaptığımız bu ziyaretin ikili ilişkilere çığır açacağını belirtmek isterim. Bir kez daha şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz yakın ilgi ve misafir severliğiniz için şükranlarımı sunarım. Sayın Başbakan, sizin de Türkiye'yi ziyaret eden ilk Başbakan olmanızı isterim, Sizi de bu vesileyle Türkiye'ye davet ettiğimi belirtmek isterim." dedi.