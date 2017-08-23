Gelmiş geçmiş en pahalı tatil olarak nitelendirilen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Fas tatili toplam 100 milyon dolara mal oldu.

1000 kişilik bir heyetle gidilen tatilde Kral Selman 74 dönümlük bir arazide kaldı.

Kralın çalışanları, bakanları, danışmanları, akrabaları ve güvenlik personeli de 1 aylık tatil için şehrin en pahalı otellerinde kalırken bu tatilin ülkenin Yılda 6,5 milyar dolar turizm geliri sağlayan Suudi Arabistan'ın gelirinin yüzde 1,5'ine denk geldiği belirtildi.

Personel için yaklaşık 800 oda tutulan tatilde, Kral ile beraber gelen heyette olan araçlar hariç 200 araç kiralandığı belirtildi.

FAS KRALIYLA GÖRÜŞTÜ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, tatil için gittiği Fas'ın Tanca kentindeki ikametgahında Fas Kralı 6. Muhammed ile de görüştü.

Görüşmede, ortak öneme sahip bazı meseleler ile iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ele alındı. Ayrıca Kral Selman, Fas'ta gördüğü güzel karşılama için Kral 6. Muhammed'e teşekkür etti.

Tatil için 24 Temmuz'da Fas'a giden Kral Selman, 3 yıldır tatilini "Kuzeyin gelini" olarak da bilinen Tanca kentinde geçiriyor.