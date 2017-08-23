Dünyaca ünlü ABD'li yazar Mark Twain'in 1909'da kızı Jean için satın aldığı çiftlik evi satışa çıkarıldı. 1 milyon 850 bin dolara satışa çıkartılan ev, trajik bir hikayeye de sahip...

Mark Twain ve eşi Olivia evlendikten sonra Hartford'a yerleşmiş, ardından da buradan Avrupa'ya taşınmıştı. Ancak Avrupa'da peş peşe Olivia, çiftin kızlarından biri ve Mark Twain'in kardeşi hayatını kaybetti.

Bunun üzerine Hartford'a dönen Twain, kızı Jean için kendi evininde yanında bir çiftlik evi aldı ve adını 'Jean'in çiftliği' koydu. Ancak bu ev de Twain'in trajik kaderine engel olamadı.

1910 yılında Twain'in kızı Jean, yeni alınan çiftlik evinin küvetinde bir nöbet geçirdi ve boğularak hayatını kaybetti. Mark Twain de kızı Jean'in ölümünde 5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.

Trajik öyküsüne karşın 1.85 milyon dolara satışa çıkan ev, yeni sahipleri için baştan aşağı yenilendi. Evin yenilenmiş haline sinema salonu ve tuzlu su havuzu gibi yapılar eklendi. Çiftlik evinin ana binasında ise 5 yatak odası ve 4 banyo bulunuyor.

1835-1910 yılları arasında yaşayan Mark Twain, Tow Sawyer'ın Maceraları ve Huckleberry Finn'in maceraları gibi ünlü romanlarıyla tanınıyor ve ABD'nin ilk büyük romancılarından biri olarak kabul ediliyor.