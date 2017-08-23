Bodrum'da denizden para bulan turist gözaltında

Ancak havaalanı güvenliğinde durum fark edilince, bu paraların tarihi olduğu söylenerek, ülkeden çıkışına izin verilmedi.

Şu an Milas Cezaevi'nde tutulan Robyns, yetkililere bildirmeden, el yapımı değerli eşyayı çıkarmaya çalıştığı gerekçesiyle üç yıl hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Türkiye'deki bayram tatili nedeniyle yargılanması ise 4-6 hafta içinde gerçekleşecek.

Robyns'in deniz altında bulduğu paraların ise, 4 ila 16. yüzyıl arasında karaya oturan, Yassıada civarındaki bir gemiye ait olduğu düşünülüyor.

Toby Robyns

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