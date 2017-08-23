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Bodrum'da denizden para bulan turist gözaltında
DÜNYA

Bodrum'da denizden tarihi para bulan turist gözaltında

Bodrum'da denizden para bulan turist gözaltında

52 yaşındaki İngiliz Toby Robyns, tatil için geldiği Turgutreis'te denize daldığı sırada 13 tane tarihi paraya rastladı ve beraberinde anı olarak götürmek istedi

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:57:28 Güncelleme: 16:59:48 HABERTURK.COM

Ancak havaalanı güvenliğinde durum fark edilince, bu paraların tarihi olduğu söylenerek, ülkeden çıkışına izin verilmedi.

Şu an Milas Cezaevi'nde tutulan Robyns, yetkililere bildirmeden, el yapımı değerli eşyayı çıkarmaya çalıştığı gerekçesiyle üç yıl hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Türkiye'deki bayram tatili nedeniyle yargılanması ise 4-6 hafta içinde gerçekleşecek.

Robyns'in deniz altında bulduğu paraların ise, 4 ila 16. yüzyıl arasında karaya oturan, Yassıada civarındaki bir gemiye ait olduğu düşünülüyor.

  • Toby Robyns
  • BODRUM
  • tarihi
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