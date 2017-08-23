Barselona'da bugün yapılan Yerel Güvenlik Konseyinin ardından basına bilgi veren Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti İçişleri Bakanı Joaquim Forn, halkın yoğun olduğu ve turistik yerlerdeki yaya yolu ile kaldırımlara hareketli veya sabit engeller yerleştirilmesiyle ilgili çalışma başlatacaklarını söyledi.



Forn, İspanya hükümetinin de aldığı kararda olduğu gibi terörizme karşı alarm seviyesini mevcut durumdaki 4 seviyesinde bırakacaklarını ancak yeni önlemler üzerinde çalışacaklarını ifade etti.



Barselona'daki saldırıların benzerlerinin bir daha yaşanmaması için yaya yolu girişi ve kaldırım kenarlarına engeller yerleştirilerek araç girişini kısıtlayacaklarını kaydeden Forn, aynı zamanda Barselona Belediye Polisi ve Katalonya Yerel Polisinin kapasitesinin artırılacağını bildirdi.



Katalonya polisinin sayısının vatandaşın güvenliğini sağlamakta yüzde 10, kamu düzeninde ise yüzde 20 artırılacağını dile getiren Forn, havaalanları ve tren istasyonlarında ve futbol karşılaşmaları, konserler, gösteriler ve kentteki yerel bayramlarda ise bu sayının daha fazla olacağını kaydetti.



Forn ayrıca, belediye polisinin aldığı eğitimlere terörle mücadele önlemlerinin de ekleneceğini belirtti.

Barselona'da 17 Ağustos'ta turistlerin yoğun olduğu bir bölgede bir minibüsün kaldırımdaki yayaların üzerine sürülmesi sonucu 13 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER