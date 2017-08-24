ABD'den Rusya açıklaması: Öç almıyoruz

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında Rusya'dan yapılan göçmen harici vize türlerine yönelik operasyonların 23 Ağustos itibarıyla dondurulması kararına ilişkin konuştu.

Sözcü, Rusya'nın ABD'li diplomatların sayısını azaltmasına yönelik talebine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"ABD, Rusya'dan herhangi bir anlamda öç almıyor. Ne yazık ki Rusya'daki görevli sayımızı azaltmak zorunda bırakıldık. Vize başvurularıyla ilgili bölümde de görevli sayısını azaltmak zorunda kaldık. Şu anda ABD'ye gelmek isteyen Rusların vize başvurularını dondurmak zorunda kaldık."

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yaparak vize başvurularını donduracaklarını belirtmişti.

Buna karşılık ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin vize hamlesine, Amerikan halkı üzerinden karşılık vermeyeceklerini belirterek, “Eğer birileri kötü bir örneğin bulaşıcı olduğunu düşünüyorsa yanılıyorlar demektir. Bu karar, Rusların devletine yönelik bakış açılarını kötüleştirmeye yöneliktir.” açıklamasında bulunmuştu.