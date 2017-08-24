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Brezilya'da tekne battı: 10 ölü

Brezilya'nın Amazon bölgesinde yaklaşık 70 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu 10 kişi yaşamını yitirirken birçok kişiden haber alınamıyor

24 Ağustos 2017 Perşembe, 09:53:02 Güncelleme: 09:58:35 AA

Para eyaleti kamu güvenlik biriminden yapılan açıklamada, Xingu nehrinde teknenin henüz bilinmeyen bir sebepten battığı ve ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada Santarem'den Para eyaletinin Vitoria do Xingu bölgesine gitmek için hareket eden teknenin, Porto do Moz kenti yakınlarında battığı kaydedildi.

Arama kurtarma ekipleri, batan tekneden 15 kişiyi kurtardı.

Kaybolanların bulunması için çalışmalar devam ediyor. Donanma, yerel yetkililerin arama çalışmalarına yardımcı olması için bir tekne ve devriye gemisi görevlendirdi.

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