Talabani'nin partisinin Ankara ofisi kapandı

Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Ankara ofisi geçici olarak kapandı.

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in aktardığına göre, partinin bir süredir PKK ile yakın ilişki içerisine girmesi Ankara'yı rahatsız etti. Bu rahatsızlık birkaç kez, Türkiye'nin Irak'taki diplomatik misyonları tarafından KYB yetkililerine iletilse de bir sonuç alınamadı.

Bu gelişmeler üzerine Türkiye, KYB'nin Türkiye'deki ofisinin kapanmasını talep etti. Talebin ardından KYB Türkiye temsilcisi Bahruz Galali ve ofis çalışanları dün Türkiye'yi terk etti.