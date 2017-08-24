Venezuela'da görevden alınan savcıdan Maduro'ya yolsuzluk suçlaması!

Venezuela'nın eski Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı müttefiklerini yolsuzluk olaylarına karışmakla suçladı.

Ortega Diaz, Güney Amerika Ortak Pazarının (MERCOSUR) Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Maduro’nun yolsuzluk olaylarına karıştığını ve Maduro’ya dava açmasına yardımcı olacak kanıt olduğunu ileri sürdü.

Maduro ve diğer üst düzey yetkililerin Brezilya merkezli inşaat şirketi Odebrecht ve diğer şirketlerin dahil olduğu yolsuzluğa karıştıklarına ilişkin kanıtlar bulunduğunu da iddia eden Ortega Diaz, "Dünyanın huzurunda, Venezuela’daki aşırı yolsuzluğa işaret etmek istiyorum. Maduro yönetimi kendisini korumak için anayasayı ve kanunları ihlal ediyor." dedi.

Maduro'nun Venezuela'nın temel gıda maddelerini temin etmek için anlaşma yaptığı Meksika'daki Group Grand Limited şirketinin sahibi olduğunu öne süren Ortega Diaz, Sosyalist Partinin önemli isimlerinden Diosdado Cabello'nun da TSE Arietis isimli bir şirket aracılığıyla Odebrecht'den 100 milyon dolar aldığını savundu.

Söz konusu iddiaların Venezuela'da araştırılmasının imkansız olduğunu belirten Ortega Diaz, ABD, Brezilya, Kolombiya ve İspanya'ya sunulmak üzere belgeler hazırladığını sözlerine ekledi.

Şirketlerden henüz Ortega Diaz'ın iddialarına yanıt gelmedi.

Venezuela hükümeti ise eski Başsavcı'yı "etik davranmamak ve görevini suistimal etmekle" suçladı.

Devlet Başkanı Maduro, dün yaptığı açıklamada, Ortega Diaz için uluslararası tutuklama emri çıkartılması için uğraşacağını belirtmişti.

Venezuela'da Kurucu Meclis tarafından 5 Ağustos'ta görevden alınan Ortega Diaz, önce Kolombiya'ya, daha sonra da Brezilya'ya gitmişti. Bir dönem Devlet Başkanı Maduro'ya yakınlığıyla tanınan Ortega, nisan ayında hükümete yakın Yüksek Mahkemenin, Ulusal Kongrenin yetkilerini elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde, hükümetin ülkenin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak hükümet karşıtlarının safında yer almıştı.

Brezilyalı inşaat devi Odebrecht, Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'daki rüşvet skandalına yönelik "Araba yıkama" yolsuzluk soruşturmasının merkezinde bulunuyor.