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DÜNYA

Rusya'dan Soğuk Savaş'tan sonra bir ilk: 100 bin asker katılacak

Rusya, 14-20 Eylül tarihleri arasında Zapad 17 isimli 100 bin askerin katıldığı bir tatbikat düzenleyecek

24 Ağustos 2017 Perşembe, 11:43:38 Güncelleme: 11:46:22 HABERTURK.COM

Rusya ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken Rusya, Soğuk Savaş'tan bu yana yaptığı en büyük askeri tatbikatı yapmaya hazırlanıyor. NATO birliklerinin Rusya sınırındaki Doğu Avrupa ülkelerine konuşlandırılmasının ardından, Rusya'nın 100 bin askerin katılacağı tatbikatla gövde gösterisi yapması bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Zapad 17 ismini taşıyan tatbikata 100 bin asker katılacak ve bu askerler üç ayrı noktaya sevk edilecek.

14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek tatbikatta askerler, Belarus, Kaliningrad ve Rusya'nın farklı bölgelerinde konuşlanacak. Belarus'ta yer alacak askerlerin ilk grubu Ağustos ayı ortasında ülkeye sevk edildi.

Rusya'nın yapacağı geniş çaplı tatbikatın arka planında Doğu Avrupa'ya yapılan NATO yığınağı kadar, ABD tarafından uygulanan yaptırımlar da bulunuyor. Ancak Moskova yönetimi tatbikatın uzun süre önce planlandığını, olağan bir tatbikat olduğunu ve son yaptırımlara bir yanıt niteliğinde olmadığını belirtiyor.

Brüksel'deki NATO karargahından da benzer açıklamalar geliyor. NATO yetkilileri, tatbikata bir cevap verilmeyeceğini ve Rusya sınırına daha fazla asker gönderilmeyeceğini söylüyor.

Bir NATO yetkilisi yaptığı açıklamada, "NATO, Zapad 17 tatbikatını yakından izleyecek. Ancak tatbikat sırasında herhangi bir geniş çaplı tatbikat planlanmamaktayız. Tatbikatlarımız uzun vadede planlanıyor ve bunlar Rusya'nın tatbikatlarından bağımsız" ifadeleirni kullandı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    Umarız Amerika'ya bir gözdağı olabilir !!
  • Misafir 10 dakika önce
    Bu Tatbikatlar, Büyük Savaşın Ayak Sesleri.!
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