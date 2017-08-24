ABD tarihinin 67. Dışişleri bakanı ve 42. Başkan Bill Clinton'ın eşi olan Hillary Clinton'ın yakın zamanda piyasaya çıkacak kitabındaki Donald Trump'la ilgili bölümleri dikkat çekti.

Özellikle 2016 yılındaki başkanlık seçimleri sürecinde Donald Trump'la 9 Ekim'de düzenlenen tartışma programına yer vererek Trump'ın sahnede sürekli dolaşıp durmasını unutamadığını belirten Clinton, durumdan son derece rahatsız olduğunu, çok huzursuzlandığını ve tüylerinin ürperdiğini söyledi.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

ABD'de yayınlanan "Morning Joe" programında sesli alıntıları yayınlanan kitapta Clinton, tartışma programı sırasında Trump'ın sahnede kendisini çok yakından takip ettiğini, “Benden uzak dur sapık, yanıma yaklaşma” dememek için kendini zor tuttuğunu yazdığı belirtildi.

Yeni yayınlanacak kitabında anılarına devam eden Clinton, St.Louis kentinde seçimlere bir ay kala 9 Ekim’de düzenlenen tartışma programında kontrolünü kaybetmemek için büyük çaba sarf ettiğini belirtirken ”Bunun doğru olmadığını düşündüm. İkinci tartışma programını yapıyorduk ve Donald Trump dibimden ayrılmıyordu. Tüm dünya daha iki gün önce Trump’ın kadınları elle taciz ettiği için nasıl böbürlendiğini öğrenmişti. Şimdiyse küçük bir sahne üzerindeydik ve yerine oturmuyor, nereye yürürsem peşimden ayrılmıyordu, bana dik dik bakıyordu, yüz ifadeleri çok tuhaftı. Son derece rahatsızlık verici bir durumdu. Neredeyse ensemde soluyordu. Tüylerim diken diken olmuştu” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Tartışma programının yayınlanacağı 9 Ekim’den iki gün önce Donald Trump’ın kadınları taciz etmekle böbürlendiği video ve ses kayıtları sızdırılmış ve bu gelişme, seçim kampanyası döneminde adeta deprem etkisi yaratmıştı.

"BENDEN UZAK DUR SAPIK MI DERDİNİZ?"

12 Eylül’de piyasaya sürülecek olan "What Happened" adlı kitabından parçalar okuyan Clinton kitabında, "Benim için öyle bir andı ki, bir an her şeyi durdurarak tartışmayı izleyenlere, ‘Benim yerimde olsanız ne yapardınız? Sakin olmaya çalışır, gülümsemeye devam eder, özel alanınızı ihlal etmiyormuş gibi mi yapmaya çalışırdınız? Yoksa ona dönüp gözünün içine bakarak yüksek sesle, ‘Benden uzak dur sapık, yanıma yaklaşma! Kadınları korkutmaktan haz aldığını biliyorum ama beni korkutamazsın, geride dur mu derdiniz?" yazdığını söyledi.





Clinton'ın kitabından bölümleri okuduğu bölümlerde son olarak, “Demek ki ben sakin olmayı, dilimi tutmayı, tırnaklarımı avuç içimde sıkıp beni izleyen insanlara sakin ve kontrollü bir tavırla görünmek için gülümsemeye devam etme dersini iyice öğrenmişim” yazdığını aktardı.