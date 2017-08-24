Maduro: Mustafa Kemal'in cumhuriyetine selam olsun

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uydu üzerinden telekonferans yöntemiyle dünyanın dört bir yanından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maduro, Türkiye'den bir muhabirin, "Sizin gibi Amerikan emperyalizmiyle mücadele eden Türk halkına mesajınız nedir?" sorusuna, "Kültürün ve medeniyetin beşiği Türkiye'ye, Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti'ne selam olsun" şeklinde yanıt verdi.

Venezuela Devlet Başkanı, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istedikleri söyledi.

Maduro, ABD ve Kolombiya'ya tepki göstererek, Venezuela'ya diz çöktürmek istedikleri belirtirken, sözlerini "Zafer bizim olacak" ifadeleriyle bitirdi.