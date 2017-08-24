ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DÜNYA

Beyaz Saray'da tadilat bitti... İşte Beyaz Saray'ın yeni hali

24 Ağustos 2017 Perşembe, 13:23:59 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'iş seyahati' olarak adlandırdığı iki haftalık New Jersey tatili sırasında yenilenen Beyaz Saray'ın yeni hali görücüye çıktı. Sarayı yenilemenin bedeli de 3 milyon doları aştı

  • 1 Beyaz Saray'da tadilat bitti... İşte Beyaz Saray'ın yeni hali
    1 | 11

    ABD Başkanı Donald Trump,  iki haftalık 'iş gezisi'ne çıkmadan önce Beyaz Saray'da tadilat işlemleri başladı. 

  • 2 Beyaz Saray'da tadilat bitti... İşte Beyaz Saray'ın yeni hali
    2 | 11

    ABD Başkanları'nın resmi makamı olan Oval Ofis'in duvarlarına, Başkan Donald Trump tarafından seçilen özel duvar kağıdı kaplandı. 

  • 3 Beyaz Saray'da tadilat bitti... İşte Beyaz Saray'ın yeni hali
    3 | 11

    Saray içindeki büyük odalardan olan ve eski Başkan Franklin Roosevelt'in adını taşıyan odadaki yaklaşık 1 metrelik kartal heykeli de temizlenerek parlatıldı. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Beyaz Saray'da tadilat bitti... İşte Beyaz Saray'ın yeni hali
    4 | 11

    Oval Ofis ve Roosevelt odasının da bulunduğu bölüm olan West Wing'in her yerinde parlak aydınlatmalar kullanılması dikkat çekti.

  • 5 Beyaz Saray'da tadilat bitti... İşte Beyaz Saray'ın yeni hali
    5 | 11

    Başkan'ın kabullerini ve toplantılarını yaptığı sarayın en büyük odalarından biri olan "Roosevelt Odası" da yenilendi. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000