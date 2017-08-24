Beyaz Saray'da tadilat bitti... İşte Beyaz Saray'ın yeni hali
24 Ağustos 2017 Perşembe, 13:23:59 | Güncelleme: 15:52:10
HABERTURK.COM
ABD Başkanı Donald Trump'ın 'iş seyahati' olarak adlandırdığı iki haftalık New Jersey tatili sırasında yenilenen Beyaz Saray'ın yeni hali görücüye çıktı. Sarayı yenilemenin bedeli de 3 milyon doları aştı
1
1|11
ABD Başkanı Donald Trump, iki haftalık 'iş gezisi'ne çıkmadan önce Beyaz Saray'da tadilat işlemleri başladı.
2
2|11
ABD Başkanları'nın resmi makamı olan Oval Ofis'in duvarlarına, Başkan Donald Trump tarafından seçilen özel duvar kağıdı kaplandı.
3
3|11
Saray içindeki büyük odalardan olan ve eski Başkan Franklin Roosevelt'in adını taşıyan odadaki yaklaşık 1 metrelik kartal heykeli de temizlenerek parlatıldı.
HABERİN DEVAMI
4
4|11
Oval Ofis ve Roosevelt odasının da bulunduğu bölüm olan West Wing'in her yerinde parlak aydınlatmalar kullanılması dikkat çekti.
5
5|11
Başkan'ın kabullerini ve toplantılarını yaptığı sarayın en büyük odalarından biri olan "Roosevelt Odası" da yenilendi.
6
6|11
Boydan boya halıyla kaplı odanın halıları yenilenirken tadilat Başkan'ın tatilinin bitiş tarihine göre ayarlandı.
HABERİN DEVAMI
7
7|11
Oval Ofis'in duvar kağıdı yenilenirken yetkililer, eski Başkan Barrack Obama'dan kalan duvar kağıtlarının eskidiğini ve üzerlerinde lekeler olduğunu belirtti.
8
8|11
"West Wing" lobi girişindeki standa Başkanlık mührüyle oyulmuş bir tepsi yerleştirildi.
9
9|11
Oval Ofis'deki ABD Başkanı'nın masası da yenilendi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada tüm yeni mobilyaların 'Amerika'da yapıldığı' belirtildi.
HABERİN DEVAMI
10
10|11
Roosevelt Odası'nda yer alan en uzun süre ABD Başkanlığı görevini yapan Franklin Roosevelt'in portresi de temizlenerek bakımı yapıldı.
11
11|11
Beyaz Saray'ın beyaz merdivenleri de yenilendi. Kireçtaşı ve Güney Portico sundurma merdivenleri de yenilenerek Beyaz Saray kışa hazırlandı.