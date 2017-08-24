ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Kiev'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Minsk Paktı'na itibar etmediği sürece Rusya'ya karşı yaptırımların devam edeceğini söyledi.

Mattis, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki şiddeti sona erdirmek için yapılan Minsk ateşkes anlaşmasına uymadığını söyleyerek, " Rusya'nın inkarına rağmen onların Uluslararası sınırları zorla yeniden çizmeye çalıştıklarını biliyoruz ve bu durum Avrupa'nın egemen ve özgür uluslarını zayıflatıyor" dedi.

Jim Mattis, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile görüşmesinde açıklama yaptı. Mattis, "Washington'un, Moskova yönetiminin Ukrayna'nın Kırım bölgesi devralmasını kabul etmeyeceğini" söyledi.

Ukrayna'nın 1991'de SSCB'den ayrılması törenine katılan Mattis, son 10 yıl içerisinde Ukrayna'ya gelen ilk Pentagon Şefi oldu.

Pentagon şefi Mattis, ABD'nin Ukrayna'ya destek sözü verdiğini ancak bunu ölümcül silahlarla yapmayacaklarının altını çizdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da, Ukrayna topraklarında en az 3000 Rus askerinin bulunduğunu söyledi.