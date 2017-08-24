Öğrencisiyle ilişki yaşayan Türk öğretmene rekor ceza

2012 yılında 16 yaşındaki öğrencisi Kevin Eng arasındaki cinsel ilişki yaşayan, evli ve 1 çocuk annesi Sayar, Eng ile en az 3 kez cinsel ilişkiye girmişti. Eng'in kız arkadaşı Facebook hesabına girerek yazışmaları okuyunca, ikilinin arasındaki durum ifşa olmuş, bunun üzerine genç öğrenci, öğretmenin vücudunun bazı yerlerindeki dövmeleri tasfir edip, ilişkiyi kabul etmişti.

Eng’in annesi o dönemde okula dava açmış, fakat 10 milyon dolarlık dava geçtiğimiz yıl düşmüştü. Bunun üzerine Eng’in ailesi Sayar’a dava açtı. Son 5 yılda birçok duruşma olmasına rağmen, Sayar bunlardan hiçbirine katılmadı veya katılmayacağına dair bir dilekçe göndermedi. Sayar’ın gelmemesine öfkelenen hakim, bütün masrafları Sayar’ın ödemesine hükmetti. Hakim, Sayar’ın 750.000 dolar ödemesine karar verdi.

Bu gelişme sonrasında Eng’in avukatı Bruce Baron, “Karşılaştığımız bu zarara hiçbir yanıt verilmemesi sonrasında verilen bu ceza önemli bir mesaj oldu" dedi.

Sayar da, ceza hakkında bir bilgisi olmadığını söylerken, duruşmalardan da haberdar olmadığını vurguladı.

Erin Sayar

Kevin Eng