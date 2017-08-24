NATO'nun Afganistan'daki birliklerinin komutanı John Nicholson, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, NATO ve ABD'nin Afganistan'da terörle mücadele konusunda Afgan güvenlik güçlerinin yanında yer alacağını belirtti.



ABD'nin yeni Afganistan stratejisinin Afganistan halkının geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Nicholson, yeni stratejinin yürürlüğe girmesiyle Afgan güvenlik güçlerine desteğin artacağını bildirdi.





Nicholson ayrıca Afganistan'da artık terör örgütlerinin yer bulamayacağını vurguladı.Taliban örgütüne de çağrıda bulunan Nicholson, ''Silahlarınızı bırakarak barışa katılın.'' dedi. Afganistan halkının barış istediğinin altını çizen Nicholson, ülkede barışın sağlanması için hep birlikte çalışacaklarını aktardı. NATO'nun Afgan güvenlik güçlerine danışmanlık ve destek vermeye devam edeceğini dile getiren Nicholson, bu konuda Afgan özel ve hava kuvvetlerine eğitim verileceğini kaydetti.NATO'nun Kararlı Destek Misyonu, Afganistan'da yerel birlikleri eğitmek, danışmanlık yapmak ve yardım etmek için yaklaşık 13 bin 500 asker bulundururken bu sayının 8 bin 400'ünü ABD askerleri oluşturuyor.