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DÜNYA

9 ayda 7 Rus diplomat ölü bulundu!

25 Ağustos 2017 Cuma, 07:46:27

Rusya'nın Sudan Büyükelçisi Migayas Şirinskiy, önceki gün Sudan'ın başkenti Hartum'da konutunun yüzme havuzunda ölü bulundu. Gazete Habertürk'ün derlediği habere göre Şirinskiy, son 9 ayda ölen 7'nci diplomat oldu. Ölümlerin ABD başkanlık seçimlerinden sonra meydana gelmesi dikkat çekici

  • 1 9 ayda 7 Rus diplomat ölü bulundu!
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    8 KASIM - SERGEY KRİVOV (63)

     

    Rusya'nın New York Konsolosluğu'nda koruma olan Sergey Krivov (63) ABD'de başkanlık seçimlerinin gerçekleştirildiği 8 Kasım'ın sabahında görevi başında ölü bulundu. Önce "Çatıdan düştü", ardından "Kalp krizi geçirdi" ve sonunda "Başına darbe aldı" denildi.

  • 2 9 ayda 7 Rus diplomat ölü bulundu!
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    20 ARALIK - ANDREY KARLOV (62)

     

    Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, 20 Aralık'ta Ankara'da bir fotoğraf sergisinin açılışında konuşurken Ankara Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altındaş tarafından öldürüldü.

  • 3 9 ayda 7 Rus diplomat ölü bulundu!
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    20 ARALIK - PETR POLŞİKOV (56)

     

    Andrey Karlov ile aynı gün üst düzey başka bir Tuş diplomat Polşikov, Moskova'daki evinde ölü bulundu. Yüzünde bir yastık vardı. Rusya Dışişleri "Olay kaza" açıklamasını yaptı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 9 ayda 7 Rus diplomat ölü bulundu!
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    8 OCAK - ANDREY MALANİN (54)

     

    Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'nde görevli Malanin, elçiliğe günlerce gitmeyince evine giren polislerce ölü bulundu. Ölümün doğal sebeplerle gerçekleştiği öne sürülse de soruşturma hala sürüyor.

  • 5 9 ayda 7 Rus diplomat ölü bulundu!
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    26 OCAK - ALEKSANDR KADAKİN (67)

     

    Rusya ile Hindistan arasında son dönemdeki yakınlaşmanın mimarı Yeni Delhi Büyükelçisi Kadakin, Cumhuriyet Günü törenine katılacağı gün öldü. Büyükelçinin "Geçirdiği kısa bir hastalığın hemen ardından kalp yetmezliğinden öldüğü" açıklandı.

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