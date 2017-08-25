9 ayda 7 Rus diplomat ölü bulundu!

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20 ARALIK - PETR POLŞİKOV (56)

Andrey Karlov ile aynı gün üst düzey başka bir Tuş diplomat Polşikov, Moskova'daki evinde ölü bulundu. Yüzünde bir yastık vardı. Rusya Dışişleri "Olay kaza" açıklamasını yaptı.