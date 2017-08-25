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Trump'tan Obama'ya güneş tutulması göndermesi
DÜNYA

Trump'tan Obama'ya güneş tutulması göndermesi

Trump'tan Obama'ya gönderme

ABD Başkanı Trump, 21 Ağustos'ta meydana gelen güneş tutulması olayına gönderme yaparak, kendi fotoğrafının eski ABD Başkanı Barack Obama’nın fotoğrafını kapattığı, ‘tutulma olayına' benzer bir paylaşım yaptı

25 Ağustos 2017 Cuma, 09:40:47 Güncelleme: 09:47:09 HABERTURK.COM

ABD'de 21 Ağustos'ta meydana gelen tam Güneş tutulmasına ithafen, ABD Başkanı Donald Trump, kendi fotoğrafının eski ABD Başkanı Barack Obama’nın fotoğrafını örttüğü ‘tutulma anı’nı gösteren bir paylaşımı retweetledi.

Jerry Travone isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın siyah-beyaz bir fotoğrafının, Trump’ın renkli bir fotoğrafı tarafından aşama aşama örtüldüğü görülüyor.

Fotoğrafın altında ise "Şimdiye kadarki en iyi tutulma"yazıyor.  Travone'nun paylaşımı şu ana kadar 60 binin üzerinde beğenildi ve 23 binin üzerinde paylaşım aldı.

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